Honderden miljoenen steekt de provincie in Twentse natuurgebieden, maar wat levert het op?

Deze drie zaken in Noord­oost-Twen­te strijden om titel 'Beste terras', maar waarom zou je daar aan meedoen?

Is het ijdelheid, een stuk trots of gewoon alle kansen willen benutten om jezelf positief in de kijker te spelen? Elke horecaondernemer heeft zo zijn eigen reden voor deelname aan de nationale terrassentest van Misset Horeca. In Noordoost-Twente doen er drie een gooi naar de winst. Drie horecazaken met een goede naam. Wat is zo'n oorkonde dan nog waard?