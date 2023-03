Hongerige wandelaars staan in de ‘file’ voor een verse pannenkoek tijdens de Twentse Midvastenloop

70 procent van percelen verkocht? Gemeente werkt niet mee aan woningbouw­plan­nen in Overdinkel: ‘Onze houding is duidelijk’

Komen er dan toch woningen in een weiland grenzend aan de wijk Veldkamp in Overdinkel? Het was een vraag die bij een aantal inwoners van het dorp speelde, na een recente publicatie van Vastgoedplan Nederland. 70 procent van de percelen zou namelijk verkocht zijn. De gemeente Losser is duidelijk: woningen komen er op die locatie niet.