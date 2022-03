Hoogheden Thijdarren houden receptie in Drieëenheidkerk: ‘Ik sluit polonaise tussen de kerkbanken niet uit’

Toename in januari 2022 van automobi­lis­ten die inrijver­bod in Oldenzaal­se binnenstad negeren

OLDENZAAL - In de eerste maand van dit jaar lijkt er sprake te zijn van een toenemend aantal automobilisten dat het inrijverbod in de binnenstad negeert. Uiteindelijk werden in januari 11 bekeuringen uitgeschreven. Een relatief groot aantal, omdat in heel 2021 ‘slechts’ 50 boetes werden uitgedeeld.

21 maart