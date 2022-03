Hoogtepunten van het Kadolstergala in Oldenzaal: messcherpe buut Kapper & Dokter en sterk optreden Rick & Roll

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Stemmen in Oldenzaal, Dinkelland of Losser? Deze partijen doen mee (en lees hier verhalen terug!)

OLDENZAAL - We mogen weer: stemmen. Maar op wie? Voor inwoners van Oldenzaal, Dinkelland en Losser die het antwoord op die vraag nog niet hebben (maar straks wél naar de stembus gaan), zetten we enkele interviews met lokale partijen op een rijtje. Lees de verhalen per gemeente rustig terug.

15 maart