Hulp komt van alle kanten na diefstal geldbakje Oekraïne-actie: jongens uit Oldenzaal dolblij

Oefenen voor show jeugdcir­cus Tubantino in Oldenzaal: ‘Ronddraai­en in de lucht, dat is pas echt mooi!’

OLDENZAAL - Luchtacrobatiek, hoepelen, trapezenummers, jongleren. Allemaal te zien in een twee uur durende premièreshow van het jeugdcircus Tubantino in een echte circustent op Het Hulsbeek in Oldenzaal. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni. Er wordt nu al hard een gewerkt.

11:30