In Amsterdam staan ze in de rij voor koffie van Oud-Oldenzalers Inge en Noortje: ‘Begint al vroeg in de ochtend’

Het is nog net geen lunchpauze, maar in de knusse koffiebar aan de Weteringstraat hangen ze er al met de benen uit. Achter de bar wordt hard gewerkt om alle klanten van koffie of een taartje te voorzien. „Hi, can I help you?”, vraagt een van de medewerkers beleefd. Niet veel later komt Inge vanuit de kelder de koffiebar binnengelopen. „Euh ja, het is nogal druk dus kom maar mee naar beneden”, zegt ze al wijzend naar de trap. „Daar kunnen we even rustig praten.”