In Studio 15 in Oldenzaal gaan ontmoeten en creativiteit hand in hand

Teleurstel­ling bij FC Twente Vrouwen na mislopen kampioen­schap: ‘Hebben onszelf tekort gedaan’

In de strijd om de titel deed FC Twente Vrouwen in een moeizaam duel tegen Feyenoord wat het moest doen. De ploeg won (2-1). Grote concurrent Ajax won echter ook, waardoor de titel naar de Amsterdammers ging. Het mislopen van het kampioenschap zorgde logischerwijs voor teleurstelling in het Enschedese kamp.