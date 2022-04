Indringende documentaire in Stadstheater De Bond

„Als Filmhuis Oldenzaal willen wij een enkele keer iets programmeren uit de regio en dat doen wij graag met anderen samen”, zegt Eddy Doorn. Hij is programmeur van de documentaire In het belang van het kind, die dinsdagavond te zien is in het Stadstheater De Bond. „Uithuisplaatsing is een schrijnend maatschappelijk probleem dat een brede aandacht verdient”, zegt Hans Kuipers van de Stichting Cliënt Ondersteuning Twente. „Deze documentaire maakt mensen bewust van deze kwestie.” De stichting is vertrouwd met de problematiek.