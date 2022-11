IVN Oldenzaal/Losser zoekt nieuwe gidsen: ‘We moeten zuinig zijn op onze kwetsbare natuur’

Per ongeluk verkocht prototype van Grönefeld horloge duikt op bij veiling­huis

OLDENZAAL - De allereerste Grönefeld 1941 Remontoire ooit had nooit verkocht mogen worden, maar het gebeurde wel: per ongeluk. En nu ligt dat eerste prototype in Geneve in een veilinghuis. De Oldenzaalse broers Bart en Tim Grönefeld kunnen er nu wel om lachen.

5 november