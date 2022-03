Jakob (66) runt in Oldenzaal ‘het best bewaarde geheim van Europa’: ‘Maar ik wil het best verkopen’

Voorzichtig legt Aslan de twee onderdelen onder de naaimachine. Even kijkt hij of ze niet verschoven zijn, dan trapt hij op het voetpedaal. In een vloeiende beweging maakt hij van de twee lapjes stof een geheel. Het resultaat: een oogmaskertje, zo’n zachte, verduisterende. Het ding gaat op een stapel, de volgende heeft hij al in de handen. Hij doet er vandaag een stuk of vijfhonderd.