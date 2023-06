Jill Roord was bijna van Barcelona, zaterdag staat ze in Champions League finale tegenover Barça

Opmerkelij­ke twist in hennepzaak: Enschedeër vrijgespro­ken ondanks eerdere veroorde­lin­gen

Enschedeër Gabriël B.A. heeft deze woensdag geluk. Politierechter Manuel ziet geen bewijs dat hij de man was achter een hennepkwekerij met 1400 planten in een bedrijfspand aan de Van Mislostraat in Enschede. Hij wordt vrijgesproken. En dat terwijl B.A. al vaker is veroordeeld voor betrokkenheid bij de hennepteelt.