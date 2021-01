Johan Derksen fileert Oldenzaalse turnzusjes om kledingkeuze: ‘Modegrillen totaal gemist’

Slechts handvol vuurwerk­slacht­of­fers in Twente, Almelose artsen druk met steekinci­den­ten

1 januari ENSCHEDE/ALMELO - Nooit eerder kwamen er op nieuwjaarsnacht zo weinig vuurwerkslachtoffers binnen in de Twentse ziekenhuizen als dit jaar: drie in Enschede, twee in Almelo. „Wat dat betreft lijkt het alsof de maatregelen geholpen hebben.” Toch was het voor de artsen van de spoedeisende hulp in ZGT allesbehalve een rustige nacht.