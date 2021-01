Johan Derksen heeft kledingadvies voor Twentse turnzusjes: ‘Hebben uit oog verloren wat mode is’

Oldenzaal­se jeugdvrien­den gaan samenwer­ken als .NLVK

28 december De vier letters verwijzen naar de naam Neerlandsvlak, waarmee Martijn Assen inmiddels dertien jaar actief is Zutphen. De bedrijven van Assen en Peters slaan nu de handen ineen. Door deze samenwerking verdwijnt de naam Yellow Agency, het Oldenzaalse bureau in de voormalige Geldermanfabriek, waarmee Ramon Peters sedert 2012 actief is. „Wij versterken elkaar met deze stap”, motiveert Ramon Peters deze stap. Martijn Assen: „Ik zocht iemand die goed is in het regelen van onze dienstverlening, zodat ik mij zelf meer met de inhoud bezig kan houden.”