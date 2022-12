Jongeren uit Tilligte, Lattrop, Beuningen en De Lutte zijn het wachten beu en willen dat er voor hen wordt gebouwd

Provincia­le Vrijwilli­gers­prijs mooie beloning voor het werk van Kansrijk Berghuizen

OLDENZAAL - Als een van vier vrijwilligersorganisaties in Oldenzaal mocht de Stichting Kansrijk Berghuizen de Overijsselse Vrijwilligersprijs in ontvangst nemen. PvdA’er Sander Slots, lid van Provinciale Staten, was naar boerderij Stakenboer gekomen om de prijs als blijk van waardering voor het werk van Kansrijk uit te reiken.

25 november