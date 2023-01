Jubilerende Vennemuskes staan op scherp: 'Wij gaan in Oldenzaal weer vol voor de eerste prijs’

Eindelijk kan Willy Smellink (57) met zoons Marc (26) en Coen (24) uit de steek springen bij 'n Lesten Stuuver in Rossum: 'Goed geheim gebleven’

ROSSUM - Bijna drie jaar lang moesten ze het geheim zien te houden, maar het is ze gelukt. Met Willy (57) als hoogheid en zoons Marc (26) en Coen (24) als adjudanten gaat de familie Smellink dit jaar voorop in het carnavalsgeweld bij ‘n Lesten Stuuver in Rossum.

15 januari