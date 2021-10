Karlien (29) uit Oldenzaal pakt Europese titel kettlebell tillen: ‘Mentaal heel extreem’

Deze Oldenzaal­se huidthera­peut heeft het gi­ga-druk: ‘Schaamte die ooit heerste is voorbij’

13 oktober OLDENZAAL - Dat ene vervelende plekje weg laten halen, acne behandelen of de oksels ontharen met lasertherapie. Het gebeurt volop en we zijn er - anders dan toen Jenique ter Linde (45) bijna 25 jaar geleden begon als huidtherapeut - opvallend open over. De eigenaresse van Huidtherapie Twente verhuisde onlangs met haar praktijk naar een groter pand in Oldenzaal.