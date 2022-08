Kartende broers Job (16), Mart (14) en Nout (11) uit Oldenzaal maken indruk op NK: ‘Beste coureurs komen daar samen’

Filmhuis Oldenzaal start nieuwe seizoen met streekfilm

OLDENZAAL - Met een film over de eigen streek luidt het Filmhuis Oldenzaal op 6 en 7 september het nieuwe seizoen in. In stadstheater De Bond is beide avonden ‘Twente op film: Zo doo wiejleu dat’ te zien. Uit tal van (amateur)filmfragmenten stelden regisseur Erik Willems en Johanna ter Steege een verhaal samen over een eeuw Twente.

6 augustus