Kerkbankhangen in Oldenzaal en de zelfspot van volkszanger Tom Linders

Kerkbankhangen

Net als bankzitters en bankhangers. Hoewel, comfortabel zitten op zo’n houten plank is er niet bij. Da’s meer een beproeving, zeg maar gerust een lijdensweg. Maar misschien schaffen ouders juist daarom wel een kerkbank aan. Opdat hun kroost niet zo lang meer zit of hangt. Het is ook niet uitgesloten dat de beide projectontwikkelaars een paar banken laten staan. Met de bouw van appartementen geven ze de oude kerk immers een nieuwe woonfunctie.

Grote namen

Met zijn zangcarrière wil het nog niet zo vlotten. De talentenscouts in Hilversum weten de vocale kwaliteiten van Tom Linders onvoldoende op waarde te schatten. Maar de man die ooit bekend stond als de Oldenzaalse Jan Smit geeft niet gauw op. Een eigenschap die goed van pas komt in de keiharde wereld van de Nederlandse showbizz. Tom beschikt ook over een prima gevoel voor humor, inclusief ‘zelfspot’.

Deze week meldden we via social media dat komend weekend alle grote namen weer present zijn op het Quick’20 U11 Tournement. Daar is geen woord van gelogen. Topclubs uit Nederland, Denemarken, België en Duitsland geven acte de présence op sportpark Vondersweijde. Waar grote namen worden aangekondigd, dacht Tom, mag die van mij niet ontbreken. Dus informeerde hij (met een dikke knipoog) op datzelfde socialmediakanaal of met die aankondiging van de grote namen op het Quick-complex ook bedoeld werd dat hij er komende zaterdag een optreden gaat verzorgen. Als dat nog niet is gebeurd, heeft hij de organisatie van het toernooi misschien op een idee gebracht. Mocht er al wel een zanger zijn vastgelegd, dan is er misschien nog ruimte voor een stand-upcomedian. Schijnt dat Tom ook daarin een hele grote is.