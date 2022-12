Kerstengel Noortje (16) verkocht zelfgemaakte armbandjes voor Oekraïne: ‘Nooit verwacht dat ik zoveel geld op zou halen’

Speciale inzamelac­tie in Oldenzaal voor kinderen die in de kou zitten: ‘Met fleecede­kens geef je letterlijk warmte’

OLDENZAAL - Geen enkel kind mag in de wintermaanden in de kou zitten. Met die gedachte heeft de Parochiële Caritas Instelling van de Plechelmus Parochie, in samenwerking met de Voedselbank, de actie ‘Gewikkeld in doeken’ opgezet. Het doel: zoveel mogelijk fleecedekens ophalen voor kinderen.

