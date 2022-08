Kokkerjuffer en oranje luzernevlinder profiteren van het zichtbare water op landgoed De Hulst in Oldenzaal

Wedstrijd­bad Vonders­weij­de twee weken dicht voor onderhoud: ‘Bodem wordt vervangen, terwijl water er nog in zit’

OLDENZAAL - Het wedstrijdbad in Vondersweijde gaat in de zomervakantie twee weken dicht. In die periode wordt de beweegbare bodem van het zwembad vervangen.

21 juli