Koningsspelen in Oldenzaal met Nederlands kampioen freerunning: ‘Mogen we je van een gebouw duwen?’

Vier jaar geleden werd er in samenwerking met Yalp een parcours aangelegd bij de basisschool in Oldenzaal. Het is niet alleen geschikt voor jeugd, maar voor alle leeftijden. „Het is echt niet zo dat je per se salto’s moet maken op zo’n parcours”, vertelt Van Ees, terwijl hij de kinderen van tips voorziet. „Iedereen kan op zijn eigen manier bezig, op verschillende niveaus.”