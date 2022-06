Koninklijke onderscheiding voor geboren en getogen Zuid-Berghuizenaar Felix Nijland

Fietser gewond bij aanrijding in Oldenzaal

OLDENZAAL - Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Oldenzaal. Op de kruising van de Oude Rondweg met de Engelbertinklaan kwam de tweewieler in botsing met een automobilist. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

7 juni