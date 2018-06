KV Beuningen wint NK Klootschieten: 'Perfecte wedstrijd'

112 Automobi­list verliest controle en ramt lantaarn­paal in Oldenzaal

16 juni OLDENZAAL - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag de macht over het stuur verloren op de Enschedesestraat in Oldenzaal. Na met zijn auto een lantaarnpaal omver te hebben gereden, kwam bij tientallen meters verderop in een grasveld tot stilstand.