Langverwachte besklok in Oldenzaalse Plechelmus laat opvallend weinig van zich horen

Ruim zeven maanden geleden stonden duizenden Oldenzalers langs de straten om de nieuwe besklok te bewonderen die een plek zou krijgen in de toren van hun Plechelmusbasiliek. Heel de stad leek te zijn uitgelopen voor deze bijzondere gebeurtenis. Een week later kwam kardinaal Wim Eijk naar de Boeskoolstad om de klok in te zegenen. Het wachten was toen al op de klepel die op dat moment nog niet in Nederland was gearriveerd.