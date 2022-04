Langverwachte historische vereniging wil mensen met passie voor geschiedenis van Oldenzaal verbinden

Nieuwsupdate Zullen we in Noord­oost-Twen­te eindelijk stoppen met dat koninklij­ke schouder­klop­je voor vertrekken­de raadsleden?

OLDENZAAL - Terwijl de lintjesregen nog moet komen, werden afgelopen dinsdag al koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de raadzalen van Noordoost-Twente. Omdat het Zijne Majesteit heeft behaagd, mogen vijf vertrekkende raadsleden uit Oldenzaal, Dinkelland en Losser zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hoera, hoera, hoera! Maar is die vanzelfsprekende royale waardering nog wel van deze tijd? Ondertussen maakt de Boeskoolstad zich op voor een verlaat carnavalsfeestje.

2 april