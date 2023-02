Leer de sterrenhemel fotograferen, wees creatief bij Kaliber of begin met verduurzamen, het kan allemaal in dit deel van Twente

OLDENZAAL - Wilde u altijd al meer weten over astrofotografie en de Eerste Wereldoorlog? Stond een cursus bij Kaliber Kunstenschool al langer op de bucketlist? Altijd al een concert van de Grenslandkapel willen bijwonen? Of moet 2023 het jaar worden waarin de woning eindelijk wordt verduurzaamd? Voor al deze zaken kunt u de komende dagen ergens terecht in Noordoost-Twente.

Om met het onderwerp duurzaamheid te beginnen, op vrijdag 3 februari staat er een mobiele showroom op het marktplein in Weerselo. Van 10.30 tot 17.00 uur kan iedereen met vragen over dit thema daar terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen van de woning, aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. Ook met kleinere maatregelen kan het energieverbruik al worden teruggedrongen. Een bezoek aan de mobiele showroom maakt duidelijk welke (subsidie)mogelijkheden er zijn en met welke technieken energie kan worden bespaard of opgewekt.

Creatief bij Kaliber

Kaliber Kunstenschool houdt zaterdag 4 februari (13.00 tot 15.00 uur) een open huis in sociaal-cultureel centrum Willemien aan de Wilhelminastraat 5. Wil je jezelf laten gaan met theater, ligt jouw kracht in het maken van muziek of krijg je energie van dansen? Het kan allemaal bij Kaliber, waar alle creatieve ambities waargemaakt kunnen worden door zich aan te melden voor een van de cursussen. Nieuw in het aanbod is de cursus illustratie. Tijdens het open huis kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor een gratis proefles.

Astrofotografie voor beginners

Sterrenwacht Cosmos aan de Frensdorferweg in Lattrop verzorgt in maart een cursus astrofotografie voor beginners. Twee ervaren astrofotografen leren de deelnemers hoe ze goede opnames kunnen maken van objecten aan de sterrenhemel. In vier avonden (7, 14, 21 en 28 maart, 20.00 tot 22.00 uur) worden de basisbeginselen van deze speciale vorm van fotografie uiteengezet. Elke cursusavond kent een praktijkonderdeel en een thuisopdracht. De kosten bedragen zestig euro. Voor meer informatie: www.sterrenwachtcosmos.nl.

Eerste Wereldoorlog

In de reeks ‘Culturele Ontmoeting’ maakt voormalig bibliotheekdirecteur Gerard Kocx donderdag 2 februari (aanvang 10.00 uur) zijn opwachting bij Erve Kraesgenberg aan de Bookholtlaan in Losser. Aan de hand van beelden schetst hij in anderhalf uur tijd het ontstaan en het verloop van deze oorlog. Ook de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog worden belicht. Na afloop is er tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. De entree bedraagt twee euro (met koffie/thee) of vijf euro (inclusief een maaltijd). Voor meer informatie en/of aanmelding: tel. 06-12100580 of info@fundamentlosser.nl.

Volledig scherm De Grenslandkapel uit Overdinkel verzsorgt zaterdag 4 februari een nieuwjaarsconcert in het kulturhus van Borne. © Grenslandkapel

‘Blasmusik’ van Grenslandkapel

De Grenslandkapel uit Overdinkel staat zaterdag 4 februari met de nieuwjaarsvoorstelling ‘Im Herzen nur die Blasmusik’ op de bühne van kulturhus De Bijenkorf in Borne. De muzikanten van de Grenslandkapel en de Grensland Oberkrainer brengen vanaf 20.00 uur een afwisselend programma met veel blaasmuziek, zang, stemming en plezier. De kaarten kosten €17,50 per stuk zijn telefonisch te reserveren (074-2657200) of online (www.kulturhusborne.nl).

Praten over 'Zondagmorgen’

‘Zondagmorgen. Over het missen van God’ is het thema van de gespreksgroep die dit seizoen op 8 februari en 8 maart bijeenkomt in de Stiftsschool in Weerselo. Onder leiding van Dick Huijser en Tijmen van Genderen gaan de deelnemers in gesprek met over gelijknamige boek dat Willem Jan Otten schreef. Toen de kerkgang tijdens de coronapandemie langere tijd niet mogelijk was, besloot hij van het gemis een deugd te maken. Otten begon aan een ‘persoonlijke, poëtische tocht naar binnen’, dwars door alle 52 zondagen van het jaar. Het werk van Otten werd eerder beloond met de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Voor deelname: tel. 0541-535553 of 0523-261345 of mail naar tijmenvangenderen@gmail.com of dickhuijser@ziggo.nl.

Nieuwe kunst bij Art Brut Kik

Burgemeester John Joosten opent zondag 4 februari om 15.00 uur een expositie van Nicolai Boon, Karin Waanders en Ginie Koolen in galerie Art Brut Kik aan de Oostwal in Ootmarsum. Nicolai Boon maakt schilderijen (met name acryl en olieverf) en schrijft ook gedichten. Voor haar tekeningen en schilderijen laat Karin Waanders zich inspireren door verschillende thema's en materialen. Ginie Koolen begon ooit met schilderen maar stapte later over naar keramiek, een techniek waarin ze al haar gevoelens kan uiten en haar eigen verhaal kan vertellen.