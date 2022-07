Lekker speuren in het rijkste archief van Twente, voor Niels Bakker was er geen mooiere werkplek dan Oldenzaal

Cultuurma­ke­laar Quinta draagt stokje in Oldenzaal over aan Dries en vertrekt zelf naar Almelo

OLDENZAAL - Negen jaar lang deed Quinta Clason haar uiterste best zoveel mogelijk verbindingen te leggen in het culturele veld van de Boeskoolstad. Die taak draagt ze over aan Dries Banierink, de nieuwe cultuurmakelaar voor Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen. ‘Superleuk om iets te mogen doen waar je zelf hart voor hebt!’

30 juni