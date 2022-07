Leo Olde Hendrikman uit Oldenzaal helemaal klaar voor Nijmeegse ‘Driedaagse’: ‘Een verstandig besluit’

De Dominee in Oldenzaal wint met ‘favoriet terras’ 10.000 euro: ‘Komt een groot personeels­feest!’

OLDENZAAL - De Dominee in Oldenzaal is in de prijzen gevallen bij de landelijke terrasverkiezing ‘Hét Lipton Terras van 2022’. Het grand café van eigenaren Thijs Tibben en Clint Vogelzang vergaarde de meeste stemmen van de consument uit de provincie Overijssel en sleepte daarmee een flink investeringsbedrag van 10.000 euro in de wacht.

13 juli