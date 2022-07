Lichten op groen voor nieuwe Stadsvisie, Studio 15 en vierde wethouder, ondanks kritiek van VVD en Solidair Oldenzaal

1. Stadsvisie

Dat er een nieuwe Stadsvisie moet komen, de huidige loopt in 2025 af, daar is vrijwel de gehele raad het wel over eens. Alleen nieuwkomer Solidair Oldenzaal plaatste maandagavond bij de vaststelling van de Kadernota 2023 vraagtekens bij de meerwaarde van zo’n stuk. In de Omgevingsvisie waaraan gewerkt wordt, komen volgens die partij nagenoeg dezelfde onderwerpen aan de orde. De overige partijen zijn bereid een ton uit te trekken voor een nieuwe Stadsvisie. Wel zijn ze van mening dat hier geen (prijzig) extern bureau nodig is om de klus te klaren. Burgemeester Patrick Welman benadrukte dat de ambtelijke capaciteit er nu niet is voor zo’n klus.