Linda Groeneveld neemt in Oldenzaal kledingzaak Riant over: ‘Liever nee verkopen dan iets aanpraten’

Precies 12,5 geleden startte Ria haar goed lopende zaak. „Ik woonde daarvoor in Spanje, was daar ook werkzaam in de mode. Ik kreeg de kans deze winkel te beginnen en kon er zelfs boven wonen.” En hoewel meerdere kandidaten zich meldden haar zaak nu over te nemen koos ze voor Linda, die ze al kende. „We zijn allebei spontaan en houden van gezelligheid, zijn makkelijk in de omgang en vooral eerlijk naar de klanten toe. Vertrouwen is een belangrijk sleutelwoord in deze modebranche. We verkopen allebei liever ‘nee’, dan dat we iets aanpraten.”