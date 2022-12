Maureen stopt met kleurrijk café Cubana in Oldenzaal: ‘Ik vind het helemaal prima zo’

Alles gebeurde afgelopen zaterdag voor de laatste keer. De laatste keer de deur van het slot halen en de laatste keer alles in gereedheid brengen voor de avond die komen gaat. Maureen Davina (44) is zich er terdege van bewust. „Maar ik vind het helemaal prima zo”, zegt ze al in de eerste minuten van het gesprek. „Vanavond hebben we nog een leuk feestje waar ik veel zin in heb, daarna is het klaar.”