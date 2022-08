Meer groen en meer kunst moeten verleden van de Vinkenstraat in hartje Oldenzaal weer zichtbaar maken

Wie niet beter weet, die zou kunnen denken dat de Vinkenstraat is vernoemd naar een vogelsoort zoals dat ook is gebeurd bij diverse straten in Berghuizen. Maar de betekenis van de straatnaam is een hele andere dan menig Oldenzaler zal vermoeden, aldus Ben Keizers. De voorzitter van zowel de stichting Stadshart Oldenzaal als de nieuwe Historische Vereniging Oldenzaal legt uit dat ‘vinken’ is afgeleid van ‘funken’. „Bij brand in de binnenstad diende de Vinkenstraat vroeger namelijk als vluchtweg”, zegt hij.