Met 5 euro op zak naar de Boeskool (en thuiskomen met een tweedehands parel)

Pandbaas uit Oldenzaal niet gediend van kritische vragen over energie­prijs: ‘Dit is het en hier heb je je aan te houden’

Het was zijn eerste ervaring met zelfstandig wonen, en hopelijk ook zijn slechtste. Boudewijn van Merksteijn (20) kreeg het aan de stok met zijn Oldenzaalse verhuurder; over van alles en nog wat, maar vooral over geld. Van kritiek was de pandbaas niet gediend, en van de bemoeienis van Boudewijns moeder al helemaal niet. „Ze moeten me niet proberen een oor aan te naaien.”