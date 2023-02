Met carnaval aan de zwier? Zo weer je inbrekers uit jouw verlaten huis

10 handige tipsPlaatsen waar intensief carnaval wordt gevierd, zijn dit weekend aantrekkelijk werkgebied voor inbrekers. In de echte carnavalssteden wordt een derde meer inbraken verwacht dan elders. Bijvoorbeeld ook in Oldenzaal.

In Oldenzaal is vrijwel jaarlijks een piek in de inbraakcijfers te zien in de maand waarin carnaval wordt gevierd. Soms wel drie of vier keer zo hoog als de maand ervoor of erna. Ook Denekamp is in de afgelopen tien jaar regelmatig een uitschieter naar boven te zien in de maand waarin carnaval valt. Groenlo kende bijvoorbeeld in 2018 zo’n piek. Andere jaren waren de cijfers te laag om van echte uitschieters te spreken.

Interpolis houdt al jaren een Inbraak Barometer bij. Die laat elk carnavalsweekend een piek zien van 28 procent in plaatsen waar carnaval door veel inwoners wordt gevierd, ten opzichte van plaatsen waar dat niet het geval is. Gedurende corona was deze piek er niet, maar dit jaar zal hij als vanouds weer in de statistieken opduiken, verwacht de verzekeraar. Gemiddeld genomen wordt over heel Nederland uitgesmeerd een stijging van 11 procent verwacht.

Wie dit weekend de boerenkiel, Wednesday-jurkje of Squidgame-pak uit de kast haalt, doet er dus goed aan om huis en haard extra te beveiligen tegen ongenode gasten.

Tip 1. Verstop nooit huissleutels onder bloempot, deurmat of andere plekken in de tuin of bij de voordeur. Dieven zijn gespecialiseerd in het vinden van ‘geheime’ plekjes, begin er niet aan, want je maakt het hen veel te gemakkelijk.

Tip 2. Laat geen kostbaarheden in zicht liggen. Telefoon, laptop of iPad die door het raam zichtbaar zijn, vormen een rechtstreekse uitnodiging: neem mij mee.

Tip 3. Laat geen losse hulpmiddelen slingeren. Maak het een inbreker niet gemakkelijk om een container of ladder te pakken, waarmee hij ergens overheen kan of naar binnen kan klimmen.

Tip 4. Hang geen adreslabels aan sleutelbossen. Bij verlies is het voor de oneerlijke vinder wel heel erg gemakkelijk om jouw huis te bezoeken.

Tip 5. Laat nooit via sociale media weten dat je niet thuis bent. Ook inbrekers zijn actief op deze netwerken en zijn getraind in het achterhalen van privégegevens, zoals woonadres. Dat is vaak makkelijker dan je beseft.

Tip 6. Laat licht aan. Het is een beproefde methode om inbrekers af te schrikken. Waar licht schijnt, wordt de snode gast sneller opgemerkt door toevallige passanten of attente buren. Dus bespaar dit weekend even niet op de elektriciteitskosten, maar laat die lampen aan.

Tip 7: Bewegingssensoren. Beter nog: laat een lamp met bewegingssensor branden. Dan bespaar je wel op energie en valt het juist extra op wanneer een boef zijn slag wil slaan. Een lamp die plots gaat branden trekt immers nóg meer aandacht.

Tip 8. Wie via een app op de telefoon op afstand apparatuur in huis kan bedienen, kan dit bij afwezigheid handig inzetten om af en toe een lamp aan of uit te schakelen, muziek te laten klinken of de tv aan te zetten. Een huis waar bewoners aanwezig lijken, is niet aantrekkelijk voor een inbreker.

Tip 9. Servies op tafel en speelgoed in de tuin. Ook gebruikte glazen of kopjes op tafel en rondslingerend speelgoed in de tuin wekken de indruk dat de bewoners aanwezig zijn. De kans is groter dat ‘geïnteresseerden’ een stukje doorlopen.

Tip 10. Sein de buren in. Sociale controle is één van de meest effectieve vormen van preventie. Weten de buren dat jij er niet bent en horen ze toch geluid, dan kan snel worden ingegrepen.