Met de juiste vibe en beleving wil Enjoy Live Festival uitgroeien tot een blijvertje op Het Hulsbeek

„We willen een festival in onze achtertuin waar we trots rond kunnen lopen”, legt Ikink uit. „Bewust is er niet gekozen voor een uitgesproken thema. Het Hulsbeek staat centraal die dag. We willen laten zien hoe mooi het hier is. Je stapt ’s morgens op de fiets en bent ’s avonds zo weer thuis. Enjoy heeft de potentie om elk jaar terug te komen. Tot nu toe heeft niemand de gouden formule van Het Hulsbeek ontdekt. Maar die is er wel.”