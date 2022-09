Met fietslabyrint trappen bewoners verzorgingshuizen Oldenzaal de wereld rond: ‘Alle beetjes helpen’

Kunst in de Etalage in Oldenzaal pakt uit tijdens jubileume­di­tie: ‘Vorig jaar publieksju­ry, doen we dit jaar niet meer’

OLDENZAAL - Kunst in de Etalage pakt dit jaar uit vanwege het 20-jarig jubileum. Van 1 tot en met 23 oktober is er in de verschillende etalages in Oldenzaal weer kunst te zien, daarbij is geprobeerd een zo goed mogelijke match te creëren tussen kunstenaar en ondernemer. Voorzitter Hedwig de Bruijn vertelt over het jubileumprogramma.

7 september