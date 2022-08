Met Grolsch-ballon de lucht in tijdens Twente Ballooning: ‘Kers op de taart is een vriendelijke boer na de landing’

Oldenza­lers gaan vijf uur durende strijd met elkaar aan: ‘Wilden iets doen voor alle inwoners’

OLDENZAAL - De strijd barst zaterdag 17 september los in Oldenzaal. Overdag wordt het Beleg van Oldenzaal nagespeeld. In de avonduren gaan inwoners zelf met elkaar de strijd aan in het spel ‘Strijd om de Stad’. Een initiatief van de jubileumcommissie van carnavalsvereniging De Vennemuskes, waarvan ook Tom Bossink lid is.

