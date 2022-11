Met steun van de leden hervat nieuwe bestuur vv Oldenzaal de gesprekken met De Esch en gemeente

Op de extra ledenvergadering in het clubgebouw overheerste maandagavond een gevoel van opluchting, meldt secretaris Bas Oosting. „Het algemene gevoel was toch wel dat de leden opgelucht zijn dat er toch een uitweg is gevonden. We hebben de steun om hiermee verder te gaan en de gesprekken met De Esch en de gemeente snel weer op gang te brengen.” Onder het vorige bestuur, dat begin deze maand per direct opstapte, waren die gesprekken vastgelopen.

Oosting: „De intentie is wel om als club zelfstandig te blijven. Hoe het verder gaat en wat de toekomst je gaat brengen, dat weet je natuurlijk nooit. Het clubhuis is van ons en de kleedkamers en de velden zijn van de gemeente. Of er belangstelling is van omliggende verenigingen? Het zou kunnen. Maar dat heb ik niet uit eerste hand vernomen. We blijven daar in elk geval niet zitten met eigendom. Als we gaan verhuizen, ronden we het af. In woord en daad hebben we steun gekregen van de leden. Daardoor kan de club ook blijven functioneren.”