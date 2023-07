Met vuistdikke ordner mikt Zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld op erkenning: ‘Meestal duurt het jaren’

Twentse Rolstoel4daagse loopt niet gesmeerd: veel minder deelnemers in Delden

Rond 60 deelnemers zijn deze dinsdagochtend gestart voor de 33ste editie van de Twentse Rolstoel4daagse in Delden. Het is de helft minder dan voor corona. „De charme? Iedereen is invalide hier.” Met een kootje meer of minder.