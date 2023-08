Met zijn ouders langs de kant wint Jelle (22) de wielerronde van Nunspeet: ‘Ik heb gegokt’

Verrassing voor archeolo­gen tijden onderzoek in Oldenzaal: ‘Verschil­len­de steden liggen hier over elkaar heen'

Spectaculair zijn de uitkomsten van het archeologisch onderzoek in de binnenstad van Oldenzaal niet. Maar ze maken het verhaal van de stad wel een stuk duidelijker en ook interessanter. De grote uitdaging nu: hoe laten we dat verleden terugkeren in het straatbeeld?