Middelvingers, getoeter en gescheld: Twentse rolstoeltaxichauffeur Matthijs wordt er knettergek van

Na twee jaar getouwtrek is de kogel door de kerk: er komt een nieuw skatepark in Zwolle. Een ‘volwaardig voorstel’ ligt nu bij de gemeente. Maar op welke termijn de baan er ligt, is nog de vraag. Het huidige park is in ieder geval hard aan vervanging toe, ziet de huidige generatie skaters. ,,Het is hier te druk, te klein en te oud.’’