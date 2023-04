Monsterklus rond station Nunspeet gevierd met onthulling: ‘De beste overweg is géén overweg!’

niet vergeten Op de avond dat metselaar en kastelein Willy Elshoff (73) in slaap wordt gebracht, trakteert hij nog één keer

In deze rubriek praten we met bezoekers van begraafplaatsen in Noordoost-Twente. In aflevering 13 zijn we op het r.-k. kerkhof in Overdinkel. Marijke Elshoff (75) bezoekt het graf van haar man. „‘Ik ben gewoon Willy’, zei hij altijd.”