Motorrijder gewond bij ernstig ongeluk in Oldenzaal

Alerte medewer­kers Keolis in trein van Hengelo naar Enschede voorkomen mogelijke moord

Controleurs van het openbaarvervoersbedrijf Keolis vangen op 12 oktober verontrustend klinkende zinnen op in de trein van Hengelo naar Enschede. Een driftig bellende man roept: ‘Ik steek hem een mes tussen de ribben!’ De boze man is de bij politie en justitie bekende Danny M. (28) uit Enschede. Als hij in zijn woonplaats wordt aangehouden blijkt hij in het bezit van twee grote vleesmessen.