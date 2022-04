Multimiljonair Dikran E. uit Oldenzaal veroordeeld tot 14 maanden cel voor drugslab en hennepkwekerijen

Dikran E. (43) uit Oldenzaal moet 14 maanden de cel in voor zijn rol bij drie hennepkwekerijen en een drugslab. Volgens de rechters had de man een cruciale rol. Momenteel zit hij in Turkije, voor zijn erfenis van 25 miljoen en omdat hij daar zijn dienstplicht nog moet vervullen.

De rechters oordelen dat E. in Ambt Delden een groot drugslab aan het opzetten was. Rond de kerstdagen in 2016 vond de politie daar een lab dat klaar stond om te draaien. Er was voldoende grondstof om 80.000 XTC-pillen te maken, berekende de rechtbank in het vonnis. Door alerte buren kwam de politie op tijd achter het drugslab.

Ook de drie hennepkwekerijen in Oldenzaal, Neede en Vroomshoop waren binnen een half jaar professioneel opgezet. De Oldenzaler had volgens de rechtbank een essentiële rol. Hij kocht of huurde de panden en zorgde ervoor dat er een hennepkwekerij of drugslab kon worden opgezet.

Eerder veroordeeld in Duitsland

De man was eerder in Duitsland ook al veroordeeld voor de handel in drugs. In 2018 veroordeelde de rechtbank in Heilbronn hem tot een celstraf van 3 jaar en 10 maanden. Na het uitzitten van zijn straf werd E. uitgeleverd aan Nederland.

Dikran E. was twee weken geleden niet bij zijn zitting in de Almelose rechtbank. Volgens zijn advocaat mag E. zijn geboorteland niet meer verlaten omdat hij zijn dienstplicht nog niet heeft vervuld. E. was in Turkije om te zorgen voor zijn zieke moeder. Af en toe moet hij naar het land om delen van zijn erfenis van 25 miljoen in contanten op te halen, zo bleek tijdens de zitting.

De rechtbank veroordeelde de man tot een celstraf van 14 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast bepaalden de rechters dat de man bij terugkomst in Nederland meteen vastgezet moet worden.

Volledig scherm De gevonden hennepkwekerij in een horecagelegenheid in Oldenzaal. © Engelbert Heideman