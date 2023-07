Museum Natura Docet smeekt om geld, daar mag de Denekamper best iets voor terug krijgen: verwondering

De vloer kraakt, zoals die dat dertig jaar geleden ook al deed, het tweekoppige kalfje zal inmiddels bedekt zijn met meer stof dan haren en het skelet van de mammoet is ongetwijfeld vaker op de gevoelige plaat vastgelegd dan koningin Máxima. Natura Docet is een klassieker onder de musea waar iedereen, zeker de inwoners van Noordoost-Twente, zeker wel één keer een voet binnen heeft gezet. Als kind, en later vaak als vader of moeder, opa of oma. Ondergetekende in elk geval wel. Samen met klasgenootjes je in de verschillende vertrekken vergapen aan iets dat ooit levend is geweest. Om dat tientallen jaren later nog eens te herhalen met je nageslacht. En ik moet zeggen, heel erg veel is er in de tussentijd niet veranderd.