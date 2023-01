Mysterie opgelost: ‘baby’ Ingrid meldt zich bij Jan (71), die haar geboortekaartje uit 1972 plots in de bus kreeg

Het grote mysterie rondom het vijftig jaar oude geboortekaartje van ‘baby Ingrid’, dat twee weken geleden plotseling op een deurmat in Oudewater lag, is opgelost. Ingrid heeft zich gemeld bij Jan van Dijk (71) die het geboortekaartje vond. Nu rest hem nog één prangende vraag.

Van Dijks dochter was een paar dagen niet thuis en dus loopt hij twee weken geleden haar post na. Op de deurmat ligt een witte envelop, afgestempeld in 1972 en met een postzegel van 25 cent erop. Het adres klopt, ziet Van Dijk. De geadresseerde niet.

In de dichtgevouwen envelop zit een geboortekaartje. En niet zomaar eentje. Op het witte kaartje wordt de geboorte van Ingrid Caroline van der Velde aangekondigd. Maar wie is deze inmiddels 50-jarige Ingrid, geboren in 1972, vraagt Van Dijk zich af.

Ingrid meldt zich

En dan, een week na zijn oproep in AD Groene Hart, meldt Ingrid uit Wapenveld zich. Ingrid, die zelf liever niet in de publiciteit komt, wordt na de oproep in deze krant overladen met berichtjes en belletjes. Ze benadert Van Dijk. ,,Het mysterie is opgelost”, vertelt hij woensdagmiddag enthousiast. ,,Ik was even bang dat er een grap met me was uitgehaald, maar Ingrid bestaat.”

De geadresseerde aan wie het geboortekaartje was gericht, was Ingrids oma in Oudewater. ,,Haar vader woonde er in zijn jeugdjaren en Ingrid kwam daarna nog regelmatig bij haar oma”, vertelt Van Dijk.

Mysterie opgelost?

Mysterie opgelost dus. Of toch niet helemaal. Want wie heeft nou toch het kaartje door de brievenbus gegooid bij het huis van de dochter van Van Dijk? Zelf heeft hij geen flauw idee. ,,Hoe kom ik daarachter? Het is zo lang geleden. Ik ken één iemand die hier nog steeds woont sinds die tijd, de rest van de buren is allemaal nieuw. Maar wie weet, meldt iemand zich ooit tóch nog eens.”

