Na een perfecte dag een fikse kater voor exploitanten van Hulsbeach: zeker tien mille schade na brandstichting

gevonden op google Tuinontwer­per Joost Elshoff (38) uit Losser laat zijn klanten ‘rondlopen’ in de tuin van hun dromen

Google Maps heeft veel geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zoals De Tuin In, het bedrijf van ingenieur-tuinontwerper Joost Elshoff (38). Gevestigd aan de Dr. Frederikstraat 5 in Losser.