Na jaren in het westen keert Renske (51) uit Oldenzaal terug naar haar geboortestraat

„Heel goed! We hebben hier een fijne plek met genoeg ruimte voor ons gezin. Sinds onze twee zoons studeren, wonen we hier met z’n drieën. Mijn man Gerrit, dochter Jitske van 16 en ik. De locatie is geweldig. We lopen hier zo de binnenstad in en ook het bos is vlakbij. Wekelijks wandelen we met de hond langs het Mariakapelletje op de Tankenberg.”