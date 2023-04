Na list van wethouder wordt Ton Jalink (71) benoemd tot ridder: ‘Ik ben er helemaal niet op gekleed’

Mensen bezig met dood in Oldenzaals Michgorius­huis: ‘Ik proef hier dezelfde sfeer als in een hospice’

Op de open dag van het Michgorius Afscheidshuys in Oldenzaal, wordt volop gesproken over de dood. Een onderwerp dat veel mensen liever vermijden. Maar dat geldt niet voor bezoeker Tine (73). Zij staat heel bewust stil bij het einde. „Dit lijkt me lekkerder liggen dan een kist.”