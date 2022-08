Na postnatale depressie en burn-out komen Oldenzaalse Margot en Suzanne uit Dordrecht met 'Pot Vol Liefde’

Margot Wit, die Oldenzaal jaren geleden verruilde voor Dordrecht, is hoofdredacteur van ‘Meer Voor Mama’s’, een online platform voor moeders. In Dordrecht kwam ze in contact met Suzanne Nakhla die al bezig was met het concept van een ‘Pot Vol Liefde’. „Het klikte meteen en inmiddels zijn we zakenpartners”, vertelt Wit.